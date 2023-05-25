وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا بالفيديو.. حريق هائل يلتهم بناية في سيدني بأستراليا اليوم.. آخر موعد للاعتراض على حركة النقل الخارجي والنتائج الأحد عمومية السعودي الفرنسي تقر توزيع 901 مليون ريال أرباحاً نقدية وظائف بـ الإدارة العامة لصحة السجون في عدة تخصصات انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% إلى 83.1 مليار ريال في مارس خبير إرشاد نفسي: إبلاغ الأسرة عن ابنها المدمن أسرع طرق العلاج مشاهد لجريان سيل طيب مع وادي قرن شمال الطائف لقطات ساحرة لتدفق الشلالات بروضة الهضب شرق رنيه وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس، 5 من ذي القعدة 1444هـ فترة استقبال الاعتراضات على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين، وبدء استقبال طلبات الاعتراضات حول نتائج حركة النقل الخارجي إلكترونيًا، من خلال منصة “نظام نور”.
وبدأ تقديم الاعتراضات على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين يوم الأحد الماضي، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي اليوم الخميس.
يأتي ذلك فيما تستعد الوزارة يوم الأحد القادم لاعتماد نتائج الحركة رسمياً التي ستبلّغ بها إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.
كما تتأهب الإدارات التعليمية لإجراء حركة النقل الداخلي وفقاً لنتائج الحركة الخارجية وذلك اعتباراً من نهاية شهر ذي القعدة الجاري، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1445هـ وسد العجز في التخصصات الدراسية قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.