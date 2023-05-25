Icon

وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا Icon بالفيديو.. حريق هائل يلتهم بناية في سيدني بأستراليا Icon اليوم.. آخر موعد للاعتراض على حركة النقل الخارجي والنتائج الأحد Icon عمومية السعودي الفرنسي تقر توزيع 901 مليون ريال أرباحاً نقدية Icon وظائف بـ الإدارة العامة لصحة السجون في عدة تخصصات Icon انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% إلى 83.1 مليار ريال في مارس Icon خبير إرشاد نفسي: إبلاغ الأسرة عن ابنها المدمن أسرع طرق العلاج Icon مشاهد لجريان سيل طيب مع وادي قرن شمال الطائف Icon لقطات ساحرة لتدفق الشلالات بروضة الهضب شرق رنيه Icon وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

اليوم.. آخر موعد للاعتراض على حركة النقل الخارجي والنتائج الأحد

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٢ صباحاً
اليوم.. آخر موعد للاعتراض على حركة النقل الخارجي والنتائج الأحد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس، 5 من ذي القعدة 1444هـ فترة استقبال الاعتراضات على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين.

الاعتراض على حركة النقل الخارجي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين، وبدء استقبال طلبات الاعتراضات حول نتائج حركة النقل الخارجي إلكترونيًا، من خلال منصة “نظام نور”.

قد يهمّك أيضاً
وزارة الحج: فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر

وزارة الحج: فتح تأشيرة الزيارة والعمرة للمقيمين في قطر

وست هام يضمن البقاء في البريميرليج

وست هام يضمن البقاء في البريميرليج

وبدأ تقديم الاعتراضات على نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين يوم الأحد الماضي، على أن يستمر لمدة 5 أيام، وينتهي اليوم الخميس.

قد يهمّك أيضاً
التوتر بين فرنسا وإيطاليا يزداد حدة

التوتر بين فرنسا وإيطاليا يزداد حدة

بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة

بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة

إعلان نتائج حركة النقل الخارجي

يأتي ذلك فيما تستعد الوزارة يوم الأحد القادم لاعتماد نتائج الحركة رسمياً التي ستبلّغ بها إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة.

كما تتأهب الإدارات التعليمية لإجراء حركة النقل الداخلي وفقاً لنتائج الحركة الخارجية وذلك اعتباراً من نهاية شهر ذي القعدة الجاري، وذلك استعداداً للعام الدراسي الجديد 1445هـ وسد العجز في التخصصات الدراسية قبل عودة الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة في انطلاقة العام الجديد.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم
التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي كأس الملك
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي...

الرياضة
طريقة إخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون
السعودية اليوم

طريقة إخراج التصاريح لحجاج دول مجلس التعاون

السعودية اليوم
لقطات لصحراء وادي الدواسر خلال التعامد الأول للشمس في 2023
السعودية اليوم

لقطات لصحراء وادي الدواسر خلال التعامد الأول...

السعودية اليوم
تحذير من تسريب فيروسات أشهر مختبر بالخرطوم
العالم

تحذير من تسريب فيروسات أشهر مختبر بالخرطوم

العالم
أمطار رعدية وبرد وسيول ورياح نشطة على 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد وسيول ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
طيران ناس يشارك في النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي بدبي
السعودية اليوم

طيران ناس يشارك في النسخة الثلاثين من...

السعودية اليوم
جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر على الأسر المستفيدة
السعودية اليوم

جمعية مساعي الخيرية تختتم توزيع زكاة الفطر...

السعودية اليوم