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أول نجومه الشرطان ومدته 13 يومًا

اليوم أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يومًا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٦ مساءً
اليوم أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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أفاد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، مساء اليوم الجمعة، بأن اليوم هو أول أيام الثريا ومدته 39 يومًا.

وأوضح الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن نجومه هي “الشرطان– البطين– الثريا”، حيث تصل مدة كل نجم منها لـ13 يومًا، وتبدأ أول النجوم وهو الشرطان اليوم ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية.

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وتوقع الحصيني وفقًا للأرشيف المناخي، أجواء حارة في وسط النهار تميل للاعتدال مع تقدم الليل، حيث يعد سادس منزلة من منازل فصل الربيع.

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أول النجوم الشامية

وأضاف الحصيني أنه مع أول النجوم الشامية تكثر هبوب العواصف والرياح في حالة كانت السنة قليلة الأمطار، فيما تستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل.

واستشهد الحصيني بمثل للعامة يقولون فيه: “إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران”.

وأوضح الحصيني معنى قولهم: “حضرت الأوطان”، وتعني أنهم يرجعون عن البوادي إلى أوطانهم، وطلب مياه الآبار لأن مياه الغدران قد قلت حينئذ في البوادي.

وأشار الحصيني إلى تفضيل فتح السدود لسقي المزارع لأنه أفضل من بقاء السيول خلف السدود وبالتالي تبخر الماء عند ارتفاع الحرارة، إلا في حالة كانت هناك فائدة في بقاء مياه السيول خلف السدود وهي مسألة تقديرية.

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