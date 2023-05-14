اليوم.. افتتاح طريقي بيشة سبت العلايا ومحايل السعيدة

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وجَّه أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، بافتتاح الحركة المرورية ابتداءً من اليوم الأحد في الأجزاء المنتهية من مشروعي طرق بمنطقة عسير.
فيديو | افتتاح طريقي بيشة-سبت العلايا ومحايل-السعيدة اليوم#الإخبارية pic.twitter.com/ODzh24ER4Dقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2023
وشمل توجيه أمير المنطقة، الجزء المنتهي من مشروع الطريق المزدوج الرابط بين محافظة بيشة وسبت العلايا، الذي يبلغ طوله 18 كيلومترًا من أصل 26 كيلومترًا قُدرت تكلفته المالية بـ(43,774,897 ريالًا).
كذلك وجَّه الأمير تركي بن طلال بافتتاح الحركة المرورية في الجزء المنتهي ضمن مشروع الطريق الرابط بين محافظة محايل ومركز “السعيدة” بطول 13,537 كيلومترًا من إجمالي 59 كيلومترًا وبتكلفة مالية بلغت 41,341,924 ريالًا.
ويأتي الطريقان ضمن مشروعات فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بمنطقة عسير التي تهدف لربط جميع محافظات المنطقة بشبكة طرق حديثة في إطار إستراتيجية المنطقة “قمم وشيم”.