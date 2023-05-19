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الأنظار تتجه نحو السعودية لتحقيق تطلعات الشعوب

اليوم.. انطلاق أعمال القمة العربية بجدة وسط أجواء تفاؤلية

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
اليوم.. انطلاق أعمال القمة العربية بجدة وسط أجواء تفاؤلية
المواطن - فريق التحرير

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تشهد محافظة جدة، اليوم الجمعة، انطلاق أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، وسط أجواء تفاؤلية وتوافقية وتعويل على أن تنعكس نتائجها إيجاباً على معظم الملفات الساخنة.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية، حيث تتجه الأنظار للقمة الاستثنائية بجدة لتحقيق تطلعات الشعوب في الأمن والاستقرار.

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زخم دبلوماسي

تأتي قمة جدة، وسط زخم دبلوماسي كبير تشهده محافظة جدة، بتحضيرات مكثفة لقمة عربية تسعى المملكة لأن تكون بمخرجات فريدة، وتقود لمرحلة جديدة عنوانها التعاون العربي لحل الأزمات العربية والنهوض بالمنطقة لصالح شعوبها، استعدادات وصفها ملك الأردن الملك عبدالله الثاني بن الحسين بأنها ضمانات للنجاح.

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