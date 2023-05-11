اليوم.. بدء تطبيق المرحلة الثانية من تحصيل المقابل المالي للعمالة المنزلية

تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الخميس تطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) وتاريخ 15 / 6 / 1443هـ القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ (9,600) ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم.

المقابل المالي للعمالة المنزلية

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن المرحلة الأولى تم تطبيقها في تاريخ 21 / 10 / 1443هـ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار.

وبينت الوزارة أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات.