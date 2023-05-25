اليوم بداية البطين وتكثر فيه خروج العقارب والحيات

أعلن الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بداية النجم الثاني من نجوم الثريا وهو البطين، وأيامه 13 يومًا.

آخر أنواء الربيع

وأضاف الحصيني، في تغريدة عبر موقع تويتر، إن البطين آخر أنواء فصل الربيع، وتستمر زيادة النهار على حساب الليل، حيث تزداد حرارة الجو، ويحبس الماء عن الأشجار المزهرة حتى انعقاد الثمرة ويغرس فيه قصب السكر، وتجنى فيه باكورة البطيخ.

وأردف: يعتبر من مواسم الأمطار في المملكة والخليج، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة العظمى تتراوح في أغلب مدن المملكة بين 34— 44°C، والصغرى بين 17—32 درجة مئوية تقريبًا.

خروج العقارب

واستطرد: في حالة تقدم كتلة معتدلة تقل الحرارة عن ذلك، وتكثر فيه خروج العقارب والحيات؛ لذا حصنوا أنفسكم وأهليكم بالأذكار المأثورة.

حالة ممطرة

وأكمل: حسب المراصد يوافق بداية البطين حالة ممطرة، وهي الحالة الممطرة السابعة عشرة منذ بداية موسم للأمطار لهذا العام 1444هـ، متوقع إن شاء الله استمرارها لعدة أيام، ومتوقع توسعها لتشمل معظم مناطق المملكة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد تسبق برياح مثيرة للغبار والله أعلم.