اليوم.. تلقي طلبات التقديم في حركة النقل  الداخلي

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يبدأ اليوم الأربعاء التسجيل في حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام، على أن ينتهي التسجيل في 16 ذي القعدة الجاري.
وأوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي، خلال الفترة من التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، وحتى يوم الرابع من شهر ذي الحجة المقبل.
ومنحت وزارة التعليم مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.