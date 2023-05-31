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يستمر التقديم لمدة 5 أيام

اليوم.. تلقي طلبات التقديم في حركة النقل  الداخلي

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ صباحاً
اليوم.. تلقي طلبات التقديم في حركة النقل  الداخلي
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المواطن - فريق التحرير

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يبدأ اليوم الأربعاء التسجيل في حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات، ويستمر التقديم لمدة 5 أيام، على أن ينتهي التسجيل في 16 ذي القعدة الجاري.

الإعلان عن النتائج

وأوضحت وزارة التعليم، أنه سيتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي، خلال الفترة من التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، وحتى يوم الرابع من شهر ذي الحجة المقبل.

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ثلاثة أيام للاعتراض

ومنحت وزارة التعليم مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

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