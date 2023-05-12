اليوم دخول طالع الشرطين أول منازل القمر

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كشف الباحث في الطقس والمناخ د. عبدالله المسند، عن دخول طالع الشرطين اليوم في سماء المملكة.
وقال المسند في تغريدة عبر موقع تويتر، اليوم دخول طالع الشرطين، وهو عبارة عن نجمين يقال لهما قرنا الحمل، وسُميا بالشرطين لأنهما علامة على دخول أول السنة النجمية و(الشرطين) أول منازل القمر ويقع في برج الحمل، و(الشرطين) أول النجوم الشامية ويشاهد بعد صلاة الفجر بقليل جهة المشرق.
ولفت المسند إلى أن حصة الليل تبلغ حوالي 10:38 ساعة بينما حصة النهار حوالي 13:22 ساعة.