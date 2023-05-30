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بعد انتهاء مهمتهما العلمية بالفضاء

اليوم.. رائدا الفضاء السعوديان يتجهان نحو الأرض

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
اليوم.. رائدا الفضاء السعوديان يتجهان نحو الأرض
المواطن - فريق التحرير

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من المقرر أن يعود رائدا الفضاء السعوديان علي القرني ريانة برناوي، اليوم الثلاثاء، إلى الأرض بعد انتهاء المهمة العلمية التي استمرت لعشرة أيام في محطة الفضاء الدولية.

وذكرت شركة “سبيس إكس” المعنية بأبحاث الفضاء أنه تم تحديد اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الـ 4 مساءً بتوقيت الرياض لمغادرة المركبة الفضائية “دراغون” ورواد فضاء المهمة “إيه إكس 2″، محطة الفضاء الدولية، في اتجاههم للعودة إلى الأرض.

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مشاعر مؤثرة

وفي السياق ذاته، أظهرت رائدة الفضاء السعودية ريانة برناوي؛ حالة من التأثر، أمس الاثنين، على متن محطة الفضاء الدولية، وانهمرت دموعها في لقطة مؤثرة لنهاية المهمة.

وأعربت ريانة عن شكرها وامتنانها لزملائها في المحطة الدولية وفريق المهمة، ووصفت الطاقم بأنه “جميل ومتعاون”.

وأضافت: “كل قصة تصل إلى نهاية، وهذه ما هي إلا بداية مرحلة جديدة لبلدنا ومنطقتنا”.

يُذكر أن مهمة “Ax-2” الفضائية ضمت علي القرني وريانة برناوي وبيجي ويتسون وجون شوفنر، وانطلقت نحو المحطة الدولية يوم 21 مايو الجاري من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا.

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