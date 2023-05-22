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عبر طائرة الإخلاء الطبي تمهيدًا لإجراء العملية

اليوم.. وصول التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” إلى الرياض

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
اليوم.. وصول التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” إلى الرياض
المواطن - فريق التحرير

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يصل، اليوم الاثنين، التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” إلى المملكة قادمين من العاصمة التركية أنقرة، حيث يتوقع نقلهم عبر طائرة الإخلاء الطبي من أنقرة إلى الرياض.

العملية الـ 57

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه سيتم وضع التوأم في مدينة الملك عبد العزيز الطبية ، تمهيدًا لإجراء العملية الجراحية، بحسب “قناة الإخبارية”.

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وتعد هذه العملية رقم 57 التي تجريها المملكة، ضمن جهودها لفصل التوأم السيامي.

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