اليوم.. وصول التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” إلى الرياض

يصل، اليوم الاثنين، التوأم السيامي السوري “إحسان وبسام” إلى المملكة قادمين من العاصمة التركية أنقرة، حيث يتوقع نقلهم عبر طائرة الإخلاء الطبي من أنقرة إلى الرياض.

العملية الـ 57

وأوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه سيتم وضع التوأم في مدينة الملك عبد العزيز الطبية ، تمهيدًا لإجراء العملية الجراحية، بحسب “قناة الإخبارية”.

وتعد هذه العملية رقم 57 التي تجريها المملكة، ضمن جهودها لفصل التوأم السيامي.