وظائف لدى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” 5 أيام متبقية على انتهاء مهلة ترخيص الأسلحة عدد الضحايا المدنيين في السودان يرتفع لـ411 انتبه من علامات وأعراض النوبات القلبية مروجو الإمفيتامين في الحدود الشمالية بقبضة الأمن أكثر الدول استخداماً للإنترنت في العالم العربي البنك السعودي البريطاني يعلن عن وظائف بعدة مدن سفارات وقنصليات 16 دولة تستقبل رعاياها على رصيف ميناء جدة المرشحة التايلاندية الأوفر حظًا تضع مولودها قبيل الانتخابات اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي حول السودان
أوضحت مجلة “هيلبراكسيسنت” الألمانية أن هناك علامات تشير إلى احتمال الإصابة بنوبة قلبية، والتي يلزم التنويه لها لاتخاذ اللازم في الوقت المناسب.
ويُعرف الأطباء النوبة القلبية بأنها انسداد للأوعية الدموية للقلب، مما يمنع الدم من الوصول إلى القلب، الأمر الذي ينتج عنه موت عضلة القلب، وموت الشخص المصاب إذا لم يتم علاجها بأسرع ما يمكن.
وقد تظهر أعراض النوبة القلبية في شكل تعرق بارد وآلام في الصدر أو شعور بالضيق في الصدر وقيء، وألم في الذراع أو الفك أو الرقبة أو الظهر، مع حرقة في المعدة وعسر هضم، وإرهاق بشكل غير معتاد.
وهناك بعض الحالات الطبية وأنماط حياة تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، مثل السمنة والسكري والتدخين، والتي تعتبر من عوامل الخطر المعروفة.
ويسري ذلك أيضاً على أمراض القلب والإصابة السابقة بنوبة قلبية وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، فضلاً عن التاريخ العائلي للإصابة بالنوبات القلبية.
وينصح الأطباء الألمان عند ملاحظة أي من هذه الأعراض بالاتصال بالطوارئ بأسرع ما يمكن أو التوجه لأقرب مستشفى، مع ضرورة اصطحاب أحد الأصدقاء أو أحد أفراد الأسرة ودون قيادة السيارة، حيث يمكن للشخص المصاب أن تتدهور حالته الصحية ويتعرض لفقدان الوعي أثناء قيادة السيارة.