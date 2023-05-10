انتكاسة قانونية جديدة لترامب

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أكدت هيئة محلفين أمريكية، أمس الثلاثاء، أن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتدى على الكاتبة الصحفية إي. جين كارول جنسيًّا في التسعينيات.
ووفقًا لتقارير إعلامية، أضافت الهيئة أنه شوّه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة، مما سيتسبب في انتكاسة قانونية له في أثناء حملته الانتخابية لتوليه المنصب مرة أخرى في 2024.
وقررت الهيئة المؤلفة من 9 قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزامه بدفع نحو 5 ملايين دولار على سبيل التعويض.
ورفضت الهيئة نفي ترامب اعتداءه على كارول وحكمت لصالحها.