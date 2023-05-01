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شاحنة واحدة للأفراد و9 للمنشآت

انتهاء مهلة تطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
انتهاء مهلة تطبيق الحد الأعلى لمركبات النقل للحساب الخاص
المواطن - واس

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أعلنت الهيئة العامة للنقل عن انتهاء المهلة التصحيحية للحد الأعلى لعدد الشاحنات التي تنقل البضائع للحساب الخاص للأفراد أو المنشآت، حيث حددت الهيئة الحد الأعلى المسموح به للأفراد بشاحنة واحدة، وللمنشآت عدد 9 شاحنات فقط، وذلك بعد استيفاء متطلب إثبات الحاجة لامتلاك هذه الشاحنات.

مدة تطبيق القرار

وأوضحت الهيئة أن تطبيق هذا القرار الذي تجاوزت مهلة العمل به أكثر من 3 سنوات يسري على الشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3,500 كجم، مؤكدة أن بدء تطبيق العمل بالحد الأعلى المسموح به لعدد شاحنات النقل للحساب الخاص سيسهم في تنظيم نقل البضائع للحساب الخاص، والحد من ظاهرة التستر في نشاط نقل البضائع، والارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات اللوجستية.

بطاقة تشغيل

وأكدت الهيئة على جميع الأفراد والمنشآت التي تستخدم الشاحنات في نقل بضائعها لحسابها الخاص ضرورة إصدار بطاقة تشغيل للشاحنات عبر بوابة نقل الإلكترونية (naql.sa)، مبينةً أنه بإمكان المستفيدين زيارة موقعها الإلكتروني www.tga.gov.sa :، أو التواصل عبر مركز الاتصال الموحد 19929.

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