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تشكل البحيرات 87% من المياه العذبة

انحسار المياه في أكثر من نصف بحيرات العالم وسدوده

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
انحسار المياه في أكثر من نصف بحيرات العالم وسدوده
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة جديدة أن كمية المياه تتقلص في أكثر من نصف بحيرات العالم وخزاناته، وهو اتجاه يهدد هذا المصدر الحيوي للمياه العذبة ويُعزى إلى حد كبير إلى الاحتباس الحراري والإفراط في استخدام البشر له.

ربع سكان العالم

وبحسب الدراسة التي نُشرت الخميس في مجلة ساينس العلمية المرموقة، يعيش نحو ربع سكان العالم في مناطق تعاني بحيراتها من الجفاف أو تتبخر المياه في سدودها.

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وذكر بالاجي راجاغوبالان، الأستاذ في جامعة كولورادو بولدر والمشارك في وضع الدراسة، أن “البحيرات في خطر على مستوى العالم، وهذا له تبعات واسعة. إنها توفر للمجتمعات والإنسانية شريان الحياة، ومع ذلك فهي لا تحصل على الاحترام الذي تستحقه”.

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وتغطي البحيرات نحو 3% من سطح الأرض، لكنها تمثل 87% من المياه العذبة السائلة عليها. وهي تُستخدم للاستهلاك البشري أو الزراعة أو حتى لإنتاج الكهرباء.

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