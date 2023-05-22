انخفاض أرباح “دار المعدات” 62% إلى 6 ملايين ريال

انخفضت أرباح شركة “دار المعدات الطبية” في الربع الأول من العام الجاري بنحو 62.5% إلى 6.3 مليون ريال، مقابل 16.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن إيرادات الشركة شهدت في الربع الأول من العام نموا طفيفا بنسبة 1.41%، وسجلت 165 مليون ريال تقريبا، مقابل 162.6 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

سبب تراجع الأرباح

وقالت الشركة إن تراجع صافي الربح في الربع الأول يعود إلى عدة أسباب، أولها تسجيل إيرادات خلال الربع الأول 2022 لمشاريع منتهية، مما أدى إلى ظهور زيادة في صافي الربح.

وأوضحت أنه خلال عام 2022 تم تسجيل هوامش ربح مرتفعة في فترات انتهاء بعض المشاريع التي تم تسليمها، كما تم البدء بمشاريع جديدة خلال 2023م لا زالت في بداية مراحل التشغيل وارتفاع تكاليف التجهيز والتحريك، بجانب زيادة رواتب وأجور الكوادر الطبية بعام 2023م ووجود حسميات على مستخلصات سابقة.