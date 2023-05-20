انخفاض أسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم إيطاليا وألمانيا تتطلع إلى الشرق الأوسط عبر النافذة السعودية الهلال يُنهي عادة ضمك في ملعبه أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 7 مناطق صحيفة أمريكية: قمة جدة استثنائية بمخرجات إستراتيجية واتفاقات ضخمة وكالة موديز تبرز أهم نقاط القوة في موازنة السعودية أرجنتينية غيورة تلجأ لحيلة غريبة للتأكد من وفاء خطيبها أغلى كوب مثلجات في العالم بـ 6600 دولار إجلاء 700 شخص وتدمير 8500 هكتار بسبب حرائق إسبانيا
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.36 ريال، 63.56 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.50 ريال، 58.27 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.56 ريال، 55.62 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.77 ريال، 47.67 دولار.