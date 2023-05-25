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تراجع إجمالي الصادرات السلعية 25.3%

انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% إلى 83.1 مليار ريال في مارس

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% إلى 83.1 مليار ريال في مارس
المواطن - فريق التحرير

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انخفضت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 25.3% في شهر مارس 2023، إلى 106.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 142 مليار ريال في شهر مارس 2022، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

وقالت هيئة الإحصاء، في تقريرها الشهري، اليوم الخميس، إن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 30 مليار ريال بنسبة 26.5% إلى 83.1 مليار ريال مقابل 113.1 مليار ريال في مارس 2022.

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وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.6% في مارس 2022، إلى 78.3% في مارس 2023.

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الصادرات السلعية

وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 4.4 مليار ريال وبنسبة 4.4% مقارنة بشهر فبراير 2023.

وانخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 20.6% في مارس الماضي إلى 23 مليار ريال مقابل 28.9 مليار ريال في مارس 2022.

قيمة الواردات

وارتفعت الواردات بنسبة 9.8% ما يعادل نحو 5.5 مليار ريال في مارس الماضي إلى 61.8 مليار ريال مقابل 56.3 مليار ريال في مارس 2022.

وبلغ إجمالي الفائض التجاري 44 مليار ريال في مارس 2023، مقابل 86 مليار ريال في مارس 2022.

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