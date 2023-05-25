انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% إلى 83.1 مليار ريال في مارس خبير إرشاد نفسي: إبلاغ الأسرة عن ابنها المدمن أسرع طرق العلاج مشاهد لجريان سيل طيب مع وادي قرن شمال الطائف لقطات ساحرة لتدفق الشلالات بروضة الهضب شرق رنيه وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل حياد المملكة في الأزمة الأوكرانية منحها القوة والمصداقية والمكانة الرفيعة شوارع الدوادمي طفح ومشاكل تصريف وصيانة دورية رديئة نجاح تعويم سفينة جنحت بالمجرى الملاحي لقناة السويس أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
انخفضت الصادرات السلعية السعودية بنسبة 25.3% في شهر مارس 2023، إلى 106.1 مليار ريال، مقارنة بنحو 142 مليار ريال في شهر مارس 2022، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وقالت هيئة الإحصاء، في تقريرها الشهري، اليوم الخميس، إن التراجع جاء نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 30 مليار ريال بنسبة 26.5% إلى 83.1 مليار ريال مقابل 113.1 مليار ريال في مارس 2022.
وانخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 79.6% في مارس 2022، إلى 78.3% في مارس 2023.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 4.4 مليار ريال وبنسبة 4.4% مقارنة بشهر فبراير 2023.
وانخفضت الصادرات غير البترولية التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 20.6% في مارس الماضي إلى 23 مليار ريال مقابل 28.9 مليار ريال في مارس 2022.
وارتفعت الواردات بنسبة 9.8% ما يعادل نحو 5.5 مليار ريال في مارس الماضي إلى 61.8 مليار ريال مقابل 56.3 مليار ريال في مارس 2022.
وبلغ إجمالي الفائض التجاري 44 مليار ريال في مارس 2023، مقابل 86 مليار ريال في مارس 2022.