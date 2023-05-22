انخفاض صافي أرباح “صناعة الورق” 36% إلى 8.6 مليون ريال

تراجع صافي ربح شركة السعودية لصناعة الورق “صناعة الورق” في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 35.7%، وسجل 8.55 مليون ريال، مقابل 13.3 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة في الربع الأول من 2023 بنسبة 11.6% لتصل إلى 217.28 مليون ريال، مقابل 194.7 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

سبب تراجع الأرباح

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم، أن سبب انخفاض صافي ربح الشركة خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع المصاريف التمويلية بقيمة 4.4 مليون ريال نظرا لزيادة تكلفة التمويل.

وأشارت إلى زيادة ملحوظة في مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية، وكان من نتيجتها زيادة إجمالي المبيعات في الربع الأول من العام بمقدار 11.6% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق الذي نتج عنه زيادة في قيمة مجمل الربح بنسبة 7.6%، وارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بقيمة 2.4 مليون ريال.