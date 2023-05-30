السير على أكتاف الطريق من أكثر مخالفات المرور استفزازاً أكبر صانع للصلب بالعالم يعزز التعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية توضيح من حساب المواطن بشأن تغيير الراتب الشهري السعودية تستضيف أكبر تجمع عربي صيني يونيو المقبل سبر الفضاء يرسم ملامح مستقبل مغاير للوطن وظائف بـ جامعة الملك سعود للعلوم الصحية استمرار فعاليات تمرين “عزم النسر 23” بقيادة السعودية أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204 ريالات استمرار الحالة الممطرة الـ 17 بعدة مناطق
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.14 ريال، 62.44 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.63 ريال، 57.23 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 204.87 ريال، 54.63 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.60 ريال، 46.83 دولار.