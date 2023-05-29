Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السوق
حصاد اليوم

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات للجرام

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٥ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 205 ريالات للجرام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 234.50 ريال، 62.53 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 214.96 ريال، 57.32 دولار.

قد يهمّك أيضاً
قضية محمد كنو تثير الجدل مجددًا

قضية محمد كنو تثير الجدل مجددًا

بندر الخريف: دراسة لتأسيس مدينة صناعية في العراق

بندر الخريف: دراسة لتأسيس مدينة صناعية في العراق

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 205.19 ريال، 54.72 دولار، وعيار 18 وصل إلى 175.88 ريال، 46.90 دولار.

قد يهمّك أيضاً
شوارع الدوادمي طفح ومشاكل تصريف وصيانة دورية رديئة

شوارع الدوادمي طفح ومشاكل تصريف وصيانة دورية رديئة

صاحب أحد تطبيقات التوصيل: 520 ألف طلب في اليوم بالسعودية

صاحب أحد تطبيقات التوصيل: 520 ألف طلب في اليوم بالسعودية

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة