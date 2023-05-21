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انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٤ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.36 ريال، 63.56 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.50 ريال، 58.27 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.56 ريال، 55.62 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.77 ريال، 47.67 دولار.

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