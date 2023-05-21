أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق تستمر للغد انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 208 ريالات أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 5 مناطق نشوب حريق في سوق الصواريخ بجدة نص الاتفاق الكامل بين الجيش السوداني والدعم السريع الموقَّع في جدة توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان خسارة برشلونة ضد ريال سوسيداد بهدفين جريان وادي ثراد بالباحة بعد أمطار غزيرة ميلان يُمطر شباك سامبدوريا بخماسية موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.36 ريال، 63.56 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.50 ريال، 58.27 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.56 ريال، 55.62 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.77 ريال، 47.67 دولار.