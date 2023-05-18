أسعار العملات مقابل الريال اليوم الصحف العالمية تسلط الضوء على دور السعودية في لم الشمل بالقمة العربية وظائف شاغرة في فروع الخزف السعودي وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون وظائف إدارية شاغرة بفروع بنده وظائف هندسية شاغرة في شركة صدارة انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام 13 وظيفة شاغرة بمشروع البحر الأحمر وظائف إدارية شاغرة بشركة أرامكس
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 239.08 ريال، 63.76 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.16 ريال، 58.44 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.20 ريال، 55.79 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.31 ريال، 47.82 دولار.