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عيار 24 بسعر 239 ريالاً للجرام

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 239.08 ريال، 63.76 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.16 ريال، 58.44 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.20 ريال، 55.79 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.31 ريال، 47.82 دولار.

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