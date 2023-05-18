انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 209 ريالات للجرام

شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 239.08 ريال، 63.76 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 219.16 ريال، 58.44 دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 209.20 ريال، 55.79 دولار، وعيار 18 وصل إلى 179.31 ريال، 47.82 دولار.