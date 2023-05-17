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عيار 24 بسعر 240.17 ريال للجرام

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٨ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 210 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأربعاء، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 240.17 ريال، 64.04 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 220.15 ريال، 58.71 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 210.15 ريال، 56.04 دولار، وعيار 18 وصل إلى 180.13 ريال، 48.03 دولار.

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