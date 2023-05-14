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عيار 24 يسجل 242.34 ريال للجرام

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 242.34 ريال، 64.62 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.14 ريال، 59.24 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.04 ريال، 56.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 181.75 ريال، 48.47 دولار.

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