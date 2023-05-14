انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الأحد، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 242.34 ريال، 64.62 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.14 ريال، 59.24 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.04 ريال، 56.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 181.75 ريال، 48.47 دولار.