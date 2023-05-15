انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 242.82 ريال، أي ما يعادل نحو 64.75 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.58 ريال، أي ما يعادل نحو 59.36 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.47 ريال، أي ما يعادل نحو 56.66 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.11 ريال، أي ما يعادل نحو 48.56 دولار.