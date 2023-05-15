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انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٧ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 242.82 ريال، أي ما يعادل نحو 64.75 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.58 ريال، أي ما يعادل نحو 59.36 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.47 ريال، أي ما يعادل نحو 56.66 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.11 ريال، أي ما يعادل نحو 48.56 دولار.

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