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عيار 24 يسحل سغر 243 ريالاً للجرام

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.06 ريال، 64.82 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.81 ريال، 59.41 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.68 ريال، 56.71 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.30 ريال، 48.61 دولار.

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