انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.
وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 243.06 ريال، 64.82 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.81 ريال، 59.41 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.68 ريال، 56.71 دولار، وعيار 18 وصل إلى 182.30 ريال، 48.61 دولار.