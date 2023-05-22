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عيار 24 بسعر 238 ريالاً

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ208 ريالات

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ208 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 238.36 ريال، 63.56 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 218.50 ريال، 58.27 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 208.56 ريال، 55.62 دولار، وعيار 18 وصل إلى 178.77 ريال، 47.67 دولار.

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