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عيار 24 بسعر 236.43 ريال

انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٣ صباحاً
انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا طفيفًا مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 236.43 ريال، 63.05 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 216.73 ريال، 57.79 دولار.

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الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 206.88 ريال، 55.17 دولار، وعيار 18 وصل إلى 177.32 ريال، 47.29 دولار.

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