انخفاض ملحوظ في أسعار العقارات بالسعودية

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أكد الخبير والمطور العقاري ماجد العرابي الحارثي، وجود انخفاض في أسعار العقارات المعروضة للبيع حاليًّا.
وأشار الحارثي، خلال لقائه مع قناة السعودية، إلى أن السوق العقاري حاليًّا يشهد حالة من الركود، والعديد من الوحدات العقارية الجاهزة لم تُبَعْ.
وأضاف: أنه في السابق كان لا يوجد تفاوض مع المطور العقاري، بشأن أسعار الوحدات، ولكن الآن يوجد تفاوض وهدايا.
وأكمل: المطور العقاري كان يبيع الوحدات قبل الانتهاء من إنشائها وتجهيزها بالكامل، لكن الآن ينتظر 4 أو 5 أشهر ولا تباع.
#نشرة_الرابعة | الخبير والمطور العقاري ماجد العرابي الحارثي: نشهد ركودا في السوق العقاري حاليا والعديد من الوحدات العقارية الجاهزة لم تبع @majedawad6 pic.twitter.com/c4bOj3G9xF
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 30, 2023