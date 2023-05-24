انطلاق أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل المبتعث الغريبي بـ أمريكا

انطلقت الجلسة الأولى للمحكمة، اليوم الأربعاء، في قضية مقتل الطالب السعودي، الوليد الغريبي، في ولاية فيلادلفيا الأمريكية، حيث قُتل على يد نيكول ماري رودجرز في يناير الماضي.

تفاصيل الواقعة

وألقت الشرطة القبض على رودجرز، 19 عامًا، واتهمتها بالقتل العمد والسرقة وعدة تهم أخرى بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، ووفقًا لتقارير إعلامية كانت طلبت من الغريبي، 25 عامًا، مساعدتها في نقل بعض الأشياء في شقتها لأنها لم تستطع حملها بنفسها.

وعندما ذهب إلى منزلها، ورد أنها هاجمته وتركت جسده في حمامها، ودخلت إحدى الجارات التي يُزعم أنها سمعت بالهجوم من منزلها ووجدت الغريبي مضرجًا بالدماء.

رفض الكفالة

وكان والد الغريبي قد قال إن جلسة المحكمة السابقة التي كان من المقرر عقدها في وقت سابق من هذا العام تم تأجيلها، ورفضت محكمة في فيلادلفيا الإفراج عن رودجرز بكفالة وطلبت أن تظل رهن الاحتجاز حتى موعد المحاكمة.