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ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني

انطلاق اختبارات نافس في 21 ألف مدرسة اليوم

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٢ مساءً
انطلاق اختبارات نافس في 21 ألف مدرسة اليوم
المواطن - فريق التحرير

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بدأت اليوم اختبارات نافس التي أعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب، في 21 ألف مدرسة والتي تهدف إلى قياس التحصيل التعليمي لطلبة المدارس والإسهام في تحسينه، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.

موعد اختبارات نافس

وستطبق هذه الاختبارات، خلال الفترة من 17 – 28 شوال 1444هـ الموافق 7 – 18 مايو 2023م، وتعدُ ضمن مسارات برنامج التقويم الوطني للمدارس بالتعاون مع وزارة التعليم على أكثر من مليون طالب وطالبة في قرابة 21 ألف مدرسة تمثل كل المدارس الابتدائية والمتوسطة في مناطق المملكة كافة ويتم تطبيق الاختبارات داخل المدارس أثناء اليوم الدراسي.

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ماذا تقيس؟

وتقيس هذه الاختبارات مستوى ما تعلمه الطلبة، وما يستطيعون القيام به في نهاية ثلاث مراحل تعليمية وهي مرحلة الصفوف الأولية المبكرة والمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة. ويتم من خلال هذه الاختبارات توفير بيانات دقيقة عن جودة التعليم المدرسي يمكن من خلالها تحديد مواطن القوة وفرص التطوير والتحسين لرفع جودة التعليم العام في المملكة ودعم صناعة القرار فيه، ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم وعناصر منظومة التعليم العام كافة.
وتعدُ الاختبارات وفقًا لنواتج التعلّم المشتقّة من المعايير الوطنية لمناهج التعليم، والمعايير الدولية لهذه المواد، مع مراعاة معايير اختبارات الدراسات الدولية المختلفة.

مناهج التعليم العام

كما تتوافق اختبارات نافس مع مناهج التعليم العام في القراءة، والرياضيات، والعلوم، حيث تمثل نواتج التعلّم المحصلة النهائية لما يفترض أن يعرفه الطالب، ويفهمه، ويستطيع القيام به في المجالات المستهدفة بنهاية كل مرحلة تعليمية.
وتقدم اختبارات ” نافس ” باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية للمدارس العالمية، وتطبَّقُ سنويًّا على جميع طلاب الصفوف المستهدفة في كل مدرسة، وهي اختبارات ورقية واختبارات رقمية على طلبة الصفوف المستهدفة في مدارس المملكة في كافة المناطق.

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