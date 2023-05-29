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لتعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء

انطلاق التجربة الثانية لطلاب التعليم بمشاركة رائدي الفضاء السعوديين

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
انطلاق التجربة الثانية لطلاب التعليم بمشاركة رائدي الفضاء السعوديين
المواطن - واس

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شارك أكثر من 2944 طالباً وطالبة، اليوم، في تجربة ” طائرات الفضاء الورقية” مع رائدي الفضاء السعوديّين عبر البث المباشر؛ ويمثلون الفئة العمرية 13 – 15 سنة.

أهداف التجربة

وتهدف التجربة إلى دراسة التغييرات الديناميكية للطائرة الورقية في ظروف الجاذبية الصغرى، وتحديد تأثير هذه الظروف على حركتها.

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وعبّر عدد من الطلبة في إدارات التعليم عن سعادتهم واستفادتهم بخوض التجربة، وكيف أسهمت في زيادة وتعزيز معارفهم تجاه علوم الفضاء؛ مؤكدين أهمية مثل هذه التجارب في التأسيس لقاعدة علمية مستقبلية؛ يحقّقون من خلالها طموحات بلدنا وقيادتنا – أيدها الله- في الوصول إلى نماذج وطنية قادرة على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل، كما أُتيح للطلبة التحدث مع رائدي الفضاء اللذين أجابا عن استفساراتهم العلمية حول هذه التجربة، ومقارنة نتائجها على الأرض مع نتائج التجربة على متن محطة الفضاء الدولية.

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تعزيز الوعي

وتسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي المعرفي لدى الطلبة بعلوم الفضاء إلى جانب إسهامها في تحسين جودة الحياة على الأرض عبر برامج تعليمية وتدريبية نوعية، وتعزيز الثقافة المعرفية حول علوم الفضاء وتقنياته، وتوسيع آفاق الطلاب العلمية في هذا المجال.

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