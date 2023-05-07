انطلاق الجولة الـ26 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا

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تنطلق منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الاثنين، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.
وتُقام مباراتان غدًا عند الساعة السابعة مساء، حيث يلعب العدالة ضد الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الخليج على ملعب الأول بارك.
وفي ختام مواجهات الغد بدوري روشن السعودي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على نظيره الاتحاد عند الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.
وجاء جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة الـ26، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ40 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.
ويحتل الطائي المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، ثم الاتفاق بـ30 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم العدالة 21 نقطة، والباطن 15 نقطة.