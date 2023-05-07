Icon

وادي الرمة لوحة جمالية طبيعية تستهوي الأهالي بالقصيم Icon مطالب بإعادة النظر في المنح الدراسية للأجانب بالجامعات السعودية Icon المالية: 280 مليار ريال إيرادات ميزانية الدولة خلال الربع الأول من 2023 Icon علي البليهي للجماهير: لنا رجعة بشكل أقوى Icon المغرب يواجه أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من 40 عامًا Icon الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية Icon كاميلا باركر من المرأة الأكثر كراهية إلى ملكة بريطانيا  Icon ضبط 69 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon انطلاق الجولة الـ26 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا Icon جدل بشأن مستقبل مولر مع بايرن ميونخ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
النصر يواجه الخليج والاتحاد يُلاقي أبها

انطلاق الجولة الـ26 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٠ مساءً
انطلاق الجولة الـ26 من دوري روشن بـ3 مباريات غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنطلق منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الاثنين، بـ3 مواجهات، وسط صراع قوي بين الفرق للظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مواجهات الغد

وتُقام مباراتان غدًا عند الساعة السابعة مساء، حيث يلعب العدالة ضد الوحدة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الخليج على ملعب الأول بارك.

قد يهمّك أيضاً
لقطات مبهرة لجمال طبيعة بللسمر بعد هطول الأمطار

لقطات مبهرة لجمال طبيعة بللسمر بعد هطول الأمطار

وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء

وظائف شاغرة في هيئة تنظيم المياه والكهرباء

العدالة
لاعبو العدالة – المصدر @SPL

وفي ختام مواجهات الغد بدوري روشن السعودي، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على نظيره الاتحاد عند الساعة التاسعة والنصف مساء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن قبل الجولة الـ26، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ40 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.

ويحتل الطائي المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، ثم الاتفاق بـ30 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم العدالة 21 نقطة، والباطن 15 نقطة.

نادي النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية للهواتف الذكية
تكنولوجيا

سامسونغ تزيح آبل عن صدارة السوق العالمية...

تكنولوجيا
ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له بوجه متورم !
الرياضة

ياسر الشهراني يُعلق على صورة متداولة له...

الرياضة
نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد الحرام ليلة 27 رمضان
السعودية اليوم

نجاح خطة التفويج للمصلين والمعتمرين في المسجد...

السعودية اليوم
معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر
السعودية اليوم

معتمرون يطوفون حول الكعبة تحت زخات المطر

السعودية اليوم
ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع التواصل
أخبار أمنية

ضبط مواطن روّج لمواد مخدرة عبر مواقع...

أخبار أمنية
أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية
العالم

أولى لقطات بيل جيتس مع حفيدته المصرية

العالم
مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من السودان بالورود والهدايا
السعودية اليوم

مجندات سعوديات يستقبلن الطائرة الإندونيسية القادمة من...

السعودية اليوم
طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم
العالم

طلاب مصريون بالخرطوم يطلقون استغاثات لإنقاذهم

العالم