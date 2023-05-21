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انطلاق الجولة الـ28 من دوري روشن بـ5 مباريات غدًا

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
انطلاق الجولة الـ28 من دوري روشن بـ5 مباريات غدًا
المواطن - فريق التحرير

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تنطلق منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الاثنين، بـ5 مواجهات، وسط صراع قوي من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الثلاث نقاط.

مباريات الغد

وتُقام 3 مباريات غدًا عند الساعة السابعة مساء، حيث يلعب الاتفاق ضد الفتح على استاد الأمير محمد بن فهد، ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء نظيره الرائد على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

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الفتح
لاعبو الفتح – المصدر @FatehClub

وفي التوقيت ذاته، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضيفًا على ضمك في دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون نظيره الطائي على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، فيما يلعب الوحدة ضد الخليج على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية عند الساعة 9:30 مساء.

الطائي
لاعبو الطائي – المصدر spl

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل الجولة الـ28، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة بـ63 نقطة، ثم النصر برصيد 60 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ50 نقطة.

نادي الاتحاد - دوري روشن السعودي
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 46 نقطة، يليه الفتح في المركز السادس بـ39 نقطة، ثم الطائي برصيد 34 نقطة، يليه الاتفاق بـ33 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الرائد وضمك.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 29 نقطة، بالتساوي مع الوحدة، ثم الخليج برصيد 24 نقطة، متساويًا مع العدالة، فيما يتذيل فريق الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ19 نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

 

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