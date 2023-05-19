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انطلاق القمة العربية في جدة برئاسة ولي العهد

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٦ مساءً
انطلاق القمة العربية في جدة برئاسة ولي العهد
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت منذ قليل، في جدة، أعمال القمة العربية العادية في دورتها الـ32، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وحضور قادة ورؤساء الوفود المشاركين بالقمة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل قادة ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماع الدورة العادية الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، لدى وصولهم مقر انعقادها.

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وتشهد هذه القمة حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى جدة في وقت سابق اليوم لحضور القمة العربية الـ 32، حيث حضر على متن طائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

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