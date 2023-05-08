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محملتين بمواد غذائية وطبية وإيوائية

انطلاق طائرتين إغاثيتين من المملكة إلى السودان غدًا

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٩ مساءً
انطلاق طائرتين إغاثيتين من المملكة إلى السودان غدًا
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مدير إدارة الإغاثة العاجلة فهد العصيمي، عن انطلاق طائرتي إغاثة إلى السودان غدًا، محملتين بمواد غذائية وطبية وإيوائية.

عدد غير محدد

وقال العصيمي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن عدد الطائرات مفتوح ولا يوجد رقم محدد بالنسبة للمملكة لنقل المساعدات إلى بورتسودان ومن ثم المناطق المتضررة.

وأكد أن مساعدات المملكة للشعب السوداني مستمرة، نظرًا لأن الاشتباكات متواصلة والوضع الإنساني في ازدياد بحكم أن هناك بعض الأولويات التي تطرأ على السطح.

توجيه القيادة

وفي وقت سابق، قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة الشعب السوداني الشقيق: إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يُطلق المركز حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان.

وأشار إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.

من جانبه، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه سيقيم الأوضاع في السودان ميدانيًا تمهيدًا لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وذلك بعد ساعات من إطلاق الحملة الشعبية.

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