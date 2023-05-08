انطلاق طائرتين إغاثيتين من المملكة إلى السودان غدًا تطوير حي الكدوة بمكة بعد إزالة البنايات العشوائية تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتجاوز نصف مليون ريال قرية الأنمي في السيتي ووك تجذب الزوار يمني في قبضة الأمن لتهريبه القات بجازان إطلاق تطبيق فعاليات السعودية بنسخته الثانية موقع أوتوبيديا يجمع كل معارض السيارات في صالة واحدة أمير الجوف خلال لقاء أهالي القريات: أبواب الإمارة مفتوحة للجميع أمطار غزيرة وزخات برد على الصور جنوب الطائف الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف
أعلن مدير إدارة الإغاثة العاجلة فهد العصيمي، عن انطلاق طائرتي إغاثة إلى السودان غدًا، محملتين بمواد غذائية وطبية وإيوائية.
فيديو | مدير إدارة الإغاثة العاجلة فهد العصيمي: ستنطلق غدا طائرتان إغاثيتان إلى السودان حاملة موادا غذائية وطبية وإيوائية.. ومساعدات المملكة للشعب السوداني مستمرة#نشرة_النهار#الإخبارية#الحملة_السعودية_لإغاثة_السودان pic.twitter.com/08AWajLZ1Dقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 8, 2023
وقال العصيمي في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، إن عدد الطائرات مفتوح ولا يوجد رقم محدد بالنسبة للمملكة لنقل المساعدات إلى بورتسودان ومن ثم المناطق المتضررة.
وأكد أن مساعدات المملكة للشعب السوداني مستمرة، نظرًا لأن الاشتباكات متواصلة والوضع الإنساني في ازدياد بحكم أن هناك بعض الأولويات التي تطرأ على السطح.
وفي وقت سابق، قال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة الشعبية عبر منصة “ساهم” لمساعدة الشعب السوداني الشقيق: إنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يُطلق المركز حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان.
وأشار إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا الوطن المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.
من جانبه، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أنه سيقيم الأوضاع في السودان ميدانيًا تمهيدًا لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية وذلك بعد ساعات من إطلاق الحملة الشعبية.