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انطلاق فترة التسجيل الصيفية بالدوري الإنجليزي 14 يونيو

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٣ مساءً
انطلاق فترة التسجيل الصيفية بالدوري الإنجليزي 14 يونيو
المواطن - فريق التحرير

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كشفت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد فتح سوق الانتقالات الصيفية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2023\ 2024.

موعد فترتي الانتقالات

ومن المقرر أن يتم فتح سوق الانتقالات الصيفية للبريميرليج، يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو المقبل، وسينتهي الميركاتو الصيفي، يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر عند الساعة 11 مساء بتوقيت إنجلترا.

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وأوضحت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، أن فترة الانتقالات الشتوية ستبدأ يوم الاثنين 1 يناير، على أن تنتهي يوم الخميس 1 فبراير 2024، عند الساعة 11 مساء بتوقيت إنجلترا.

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شعار البريميرليج

السيتي بطل الدوري الإنجليزي

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في حسم الدوري الإنجليزي لصالحه للموسم الثالث على التوالي، وذلك بعد منافسة شرسة مع آرسنال، واحتفل باللقب بالفوز على تشيلسي في الجولة الماضية.

وظهر السيتي بشكل مميز، ليُحقق لقب البريميرليج عن جدارة، حيث نجح في تحقيق الفوز 28 مرة، وتعادل 4 مرات وخسر مثلهم، كما أنه الوحيد الذي حقق 12 انتصارًا متتاليًا هذا الموسم، ولا يزال قادرًا على زيادة هذا السجل.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @Cityarabia

كما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قائمة الأقوى هجوميًا في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 93 هدفًا، ويُعد آرسنال أقرب منافسيه، حيث نجح في تسجيل 83 هدفًا خلال 37 لقاء.

ويُعد السيتي الأقوى دفاعيًا هذا الموسم، حيث استقبل 31 هدفًا فقط، يليه الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد، بعدما اهتزت شباكه 32 مرة.

Man city الدوري الإنجليزي
تتويج السيتي باللقب – المصدر @ManCity

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