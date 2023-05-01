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استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين

انطلاق معسكر أخضر السيدات في جدة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
انطلاق معسكر أخضر السيدات في جدة
المواطن - فريق التحرير

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انطلق، مساء اليوم الاثنين، معسكر أخضر السيدات، والذي يُقام في مدينة جدة، استعدادًا لمواجهة منتخب فلسطين الأول للسيدات.

انطلاق معسكر المنتخب

وأجرت لاعبات أخضر السيدات تدريباتهن، اليوم، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الوطني، الفنلندية روزا لابي سيبالا.

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أخضر السيدات
لاعبات المنتخب – المصدر @saff_wfd

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي الأول للسيدات مواجهتين وديتين دوليتين أمام منتخب فلسطين للسيدات يومي 7 و11 مايو الجاري، ضمن خطة تطوير المنتخب لإعداده للاستحقاقات الرسمية القادمة بعد دخول الأخضر التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

منتخب السعودية للسيدات
لاعبات المنتخب – المصدر @saff_wfd

قائمة أخضر السيدات

وتضم قائمة أخضر السيدات في المعسكر 25 لاعبة، وهن؛ سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، بيان صدقه، لين محمد، تاله الغامدي، لانه عبدالرزاق، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، مريم التميمي وموضي عبدالمحسن.

كما تضم ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، شروق الهوساوي، نوره البراهيم، البندري مبارك، البندري هوساوي، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد، حورية الشمراني، داليا أبو لبن ومباركة محمد.

منتخب السعودية للسيدات
قائمة – المصدر @saff_wfd

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