انطلاق مهرجان جادة الإبل بتبوك 15 يونيو هيكل عظمي بحالة ممتازة لشخص عاش قبل 7000 عام علي وريانة في أولى لحظات انعدام الجاذبية داخل قمرة مركبة الفضاء باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز نجاح انفصال الصاروخ فالكون 9 في المسار المحدد له البليهي: الهلال لم يستحق التتويج بدوري أبطال آسيا ضد أوراوا لحظة انطلاق مركبة دراغون نحو الفضاء وعلى متنها علي القرني وريانة برناوي موعد الانصراف الحضوري في مدارس محايل عسير 11 صباحًا اليوم زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ساحل كاليفورنيا
أعلنت إدارة نادي الإبل موعد إطلاق مهرجان “جادة الإبل” بتبوك في الـ15 من يونيو المقبل، الذي يتضمن منافسات المزاين والهجيج والفعاليات المصاحبة المتنوعة.
وحدّدت إدارة مهرجانات المناطق في النادي الفئات الداخلة في المنافسة بـ (الجمل 30- الفحل المنتج – فردي دق- فردي الحيران – الحراير بفردي دق وجل والجمل 20 والفحل المنتج – الهجيج 20) وبالألوان الستة مع اشتراط الوسم والشاهد ومنع الإيجار.
كما أعلن النادي سابقاً عن رصد أكثر من 13 مليون ريال كجوائز لمهرجان جادة الإبل بمنطقة تبوك.
وأكد مدير قطاع مهرجانات المناطق في نادي الإبل سعود بن حثلين، أن النادي يهدف إلى إبراز القطاع وما يحمله من موروث، وإحداث حراك اقتصادي وصقل للكوادر البشرية الوطنية، وتوسيع شريحة المتعاملين، وتنشيط حركة البيع والشراء.