انطلاق مهرجان جادة الإبل بتبوك 15 يونيو

أعلنت إدارة نادي الإبل موعد إطلاق مهرجان “جادة الإبل” بتبوك في الـ15 من يونيو المقبل، الذي يتضمن منافسات المزاين والهجيج والفعاليات المصاحبة المتنوعة.

تفاصيل المشاركة

وحدّدت إدارة مهرجانات المناطق في النادي الفئات الداخلة في المنافسة بـ (الجمل 30- الفحل المنتج – فردي دق- فردي الحيران – الحراير بفردي دق وجل والجمل 20 والفحل المنتج – الهجيج 20) وبالألوان الستة مع اشتراط الوسم والشاهد ومنع الإيجار.

كما أعلن النادي سابقاً عن رصد أكثر من 13 مليون ريال كجوائز لمهرجان جادة الإبل بمنطقة تبوك.

نادي الإبل

وأكد مدير قطاع مهرجانات المناطق في نادي الإبل سعود بن حثلين، أن النادي يهدف إلى إبراز القطاع وما يحمله من موروث، وإحداث حراك اقتصادي وصقل للكوادر البشرية الوطنية، وتوسيع شريحة المتعاملين، وتنشيط حركة البيع والشراء.