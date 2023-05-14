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خلفت أدخنة هائلة وأصابت العشرات

انفجارات تهز أوكرانيا وتحذيرات من هجوم روسي

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٨ صباحاً
انفجارات تهز أوكرانيا وتحذيرات من هجوم روسي
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء أوكرانيا، فجر اليوم الأحد مرات عدة، محذرة من وقوع غارات أو هجوم روسي.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية ويتم التعامل مع عدة أهداف، فيما طالبت السلطات الأوكرانية من السكان البقاء في الملاجئ.

انفجاران

وبحسب ما أعلنته إدارة ولاية خميلنيتسكي غرب أوكرانيا، فقد تعرضت المدينة لانفجار ضخم بعد أنباء تحدثت عن إرسال روسيا 21 طائرة بدون طيار إلى صومعة تابعة للجيش؛ ما تسبب في انفجارين هائلين نجم عنهما إصابة العشرات.

وتسبب الانفجار في إصابة أحد مرافق البنية التحتية الحيوية في المنطقة، وإصابة 21 شخصًا نُقل اثنان منهم إلى المستشفى، وتلقى الآخرون مساعدة طبية وتم نقلهم إلى العيادات الخارجية .

وأظهرت لقطات فيديو حجم الانفجارين الهائلين، وخلف أحدهما سحابة من نار هائلة ثم تشكلت طبقة من دخان ونار على شكل فطر مشروم، وتبعها انفجار هائل مماثل.

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