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الجيش الروسي يستعد لإطلاق 100 صاروخ

انفجارات تهز كييف وسط تحذير من ضربات صاروخية

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٨ صباحاً
انفجارات تهز كييف وسط تحذير من ضربات صاروخية
المواطن - فريق التحرير

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هزت أصوات انفجارات العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الاثنين، وسط تحذيرات من ضربات صاروخية روسية.

ضربات صاروخية

وقالت السلطات المحلية في منطقة كييف، إن هناك تهديدًا بشن ضربات صاروخية في الساعات الأولى من اليوم الاثنين في المنطقة، وذلك بعد إنذارات من خدمات الطوارئ من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

وكتبت الإدارة الإقليمية في كييف على تطبيق المراسلة تليغرام “التهديد بضربة صاروخية، ابقوا في الملاجئ”.

إطلاق 100 صاروخ

من جانبه، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تليغرام “اعتنوا بسلامتكم”.

وأفاد قائد شرطة منطقة ميكولايف بأن الجيش الروسي يستعد لإطلاق ما يصل إلى 100 صاروخ يوم الاثنين على مناطق متفرقة في أوكرانيا.

حاملات صواريخ

وذكرت قيادة عمليات الجنوب في أوكرانيا أن الجيش الروسي نشر 4 حاملات صواريخ من نوع كاليبر في البحر الأسود.

حذّر رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين الأحد من شنّ أوكرانيا هجومًا مضادًا يمكن أن يشكل مأساة لروسيا، وتذمر من شحّ الذخيرة لدى مقاتليه.

هجوم مضاد

وقال بريغوجين: “نحن (فاغنر) لدينا 10-15 في المئة فقط من القذائف التي نحتاج اليها”، محمّلاً قيادة الجيش الروسي مسؤولية ذلك.

وتوقع بريغوجين أن تشنّ أوكرانيا هجومًا مضادًا في منتصف مايو، وقال في هذا الصدد إن “الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا”.

وأعلنت أوكرانيا مؤخرًا أنها بصدد الانتهاء من الاستعدادات لشنّ هجوم مضاد.

وذكر حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا الأحد أن أوكرانيا قصفت قرية حدودية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

 

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