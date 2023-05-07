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هجمات بالطائرات المسيرة

انفجارات جديدة تهز القرم

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ صباحاً
انفجارات جديدة تهز القرم
المواطن - فريق التحرير

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هزت انفجارات جديدة، صباح اليوم الأحد، شبه الجزيرة الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014، وسُمعت انفجارات في عدة أماكن بأنحاء القرم، اليوم الأحد، فيما تصدت أنظمة الدفاع الجوي الروسية لعدة هجمات أيضًا.

هجوم بالطائرات المسيرة

وأوضحت قناة بازا على تيليجرام، التي لها صلات بوكالات إنفاذ القانون الروسية أن أوكرانيا أرسلت سلسلة من الطائرات المسيرة إلى شبه الجزيرة، وقد تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط واحدة على الأقل فوق ميناء سيفاستوبول، دون وقوع إصابات.

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كما وقعت انفجارات في سيفاستوبول وساكي، حيث توجد قاعدة جوية روسية، بالإضافة إلى عدد قليل من الأماكن الأخرى، بحسب ما نقلت رويترز.

هجمات سابقة

وقبل 3 أيام أيضاً، أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف أن الدفاعات الجوية دمرت طائرة مسيرة فوق قاعدة بيلبيك.

ومن جهته، زعم الأمن الروسي، الأسبوع الماضي تفكيك شبكة أوكرانية خططت لعمليات اغتيال ضد رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسيونوف، ورئيس البرلمان، فلاديمير كونستانتينوف، وعمدة مدينة يالطا، يانينا بافلينكو، بالإضافة إلى التحضير لهجمات إرهابية على البنية التحتية للنقل في شبه الجزيرة.

اتهامات تلاحق كييف

يشار إلى أنه منذ الهجوم الذي استهدف جسر القرم في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي (2022)، تعرضت شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمتها روسيا إلى سلطتها، دون اعتراف دولي بتلك الخطوة، لعدة هجمات، معظمها بطائرات مسيرة، لاسيما في سيفاستوبول.

فيما وجهت موسكو أصابع الاتهام إلى كييف، التزمت الأخيرة في معظم الأحيان الصمت.

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