انقسام الجماهير بشأن رامون دياز

أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بشأن مستقبل المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بعد خسارة لقب دوري أبطال آسيا.

خسارة لقب آسيا

وخسر الهلال ضد أوراوا ريد دايموندز على ملعب سايتاما 2002، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، وخسر بهدف نظيف، ليحصد الفريق الياباني اللقب، الأمر أثار غضب الجماهير من أداء اللاعبين وقيادة رامون دياز للمباراة.

غموض مستقبل رامون دياز

وتفاعلت الجماهير مع خسارة الهلال عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وحمل البعض منهم دياز مسؤولية فقدان اللقب، لعدم إدارة النهائي بشكل جيد والاعتماد على لاعبين رغم تراجع مستواهم، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا.

وانقسمت الجماهير عبر “تويتر” بشأن مستقبل رامون دياز، حيث يرى البعض ضرورة رحيله بنهاية الموسم الحالي، والتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، فيما دافع البعض الآخر عنه، وأكد أنه حقق إنجازات مع الفريق ويستحق الاستمرار.

وقال فهد إبراهيم: “رامون دياز شخص محبوب على المستوى الشخصي، ولكن الرجل لم يوفق أبدًا.. دائمًا دياز لا يحسن التعامل مع النهائيات ونصعب الأمور على أنفسنا، أتمنى أن يحقق كأس الملك، ويخرج من الباب الكبير مشكورًا”.

وكتب سلطان: “يجب أن يرحل رامون دياز نهاية الموسم، مع السلامة”، وعلق أحمد قائلًا: “خلاص عقده ما باقي له شيء.. هالأسبوعين ينتهي الموسم بإذن الله ثم يرحل”.

وتابع هلالي الملز: “مدرب له ما له وعليه ما عليه، يحالفه الحظ ويحقق إنجازًا ويجانبه التوفيق وتضيع بطولة.. يستاهل الانتقاد ولا يستحق الجلد اللي يصير في الأخير يضل مدرب هلالي حتى لو انتهى عقده، الهدوء والحكمة مطلوبة”، وقال آخر: “يجب استمرار رامون دياز، الاستقرار مطلوب”.

وعلق عواد قائلًا: “مدرب ممتاز صحيح لديه أخطاء لكن هذه كرة القدم”، وقال “خيال”: “مدرب قدير أسعدنا كثيرًا لعب وفق إمكانيات لاعبيه وصل لمرمى الخصم في أكثر من مناسبة اللاعبين لم يوفقوا بالتسجيل، ما هي مكتوبة أبدًا، الهلال عظيم بما يملك من ألقاب، لا للتوتر والزعل والخروج عن النص، أمامنا نهائي مهم جدًا”.