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وسط مخاوف بشأن سلامة القطاع المصرفي

انهيار أسهم 130 بنكًا أمريكيًا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٠ مساءً
انهيار أسهم 130 بنكًا أمريكيًا
المواطن - فريق التحرير

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هوت أسهم 130 مصرفًا إقليميًا، على مستوى الولايات، في أمريكا، أمس الخميس، بأكثر من 5% بحسب ما أظهره موقع يتابع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

مخاوف حول سلامة القطاع

وجاء الهبوط في ظل مخاوف حول سلامة القطاع المصرفي الأمريكي وفي ظل موجة سحب ودائع وعقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي.

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أحد أكبر بنوك أمريكا يواجه انهيارًا في سعر الأسهم

وسجلت أسهم البنوك المحلية الأمريكية خسائر قوية، بقيادة سهم باكويست الذي تراجع بأكثر من 45%، وأمس أغلقت بورصة وول ستريت على تراجع، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.86% إلى 33127.74 نقطة.

كما هبط المؤشر S&P 500 بنسبة 0.72% إلى 4061.22 نقطة، وتراجع ناسداك بنسبة 0.49% إلى 11966.40 نقطة.

انهيار أسهم 130 بنكًا أمريكيًا

تحذير جي بي مورغان

وسبق وأن حذر بنك جي بي مورغان من أن تراكم الانهيارات المصرفية الأخيرة بجانب الصدمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين حول السياسة النقدية لدى البنوك المركزية قد يتسبب بحدوث ظاهرة مينسكي في الأسواق.

ولحظة أو ظاهرة مينسكي هي انهيار مفاجئ وكبير لقيم الأصول بما يمثل نهاية مرحلة نمو دورة في أسواق الائتمان أو النشاط التجاري.

وأشار ماركو كولانوفيتش، رئيس استراتيجية السوق لدى المصرف الأمريكي، إلى زيادة احتمالات حدوث لحظة مينسكي في الأسواق، مبينًا أنه حتى إذا تمكن محافظو البنوك المركزية بنجاح من احتواء العدوى، فإن شروط الائتمان يبدو أنها ستتشدد بسرعة أكبر بسبب الضغوطات من المنظمين والأسواق.

وبحسب شبكة CNBC أضاف: بدأت التصدعات في أساسيات الائتمان في أمريكا في الظهور، كما أن الضغوط الحالية في الأسواق المالية سيكون لها تأثير ملموس على السياسة النقدية لبعض الوقت في المستقبل.

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