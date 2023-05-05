انهيار أسهم 130 بنكًا أمريكيًا

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هوت أسهم 130 مصرفًا إقليميًا، على مستوى الولايات، في أمريكا، أمس الخميس، بأكثر من 5% بحسب ما أظهره موقع يتابع القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.
وجاء الهبوط في ظل مخاوف حول سلامة القطاع المصرفي الأمريكي وفي ظل موجة سحب ودائع وعقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي.
وسجلت أسهم البنوك المحلية الأمريكية خسائر قوية، بقيادة سهم باكويست الذي تراجع بأكثر من 45%، وأمس أغلقت بورصة وول ستريت على تراجع، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.86% إلى 33127.74 نقطة.
كما هبط المؤشر S&P 500 بنسبة 0.72% إلى 4061.22 نقطة، وتراجع ناسداك بنسبة 0.49% إلى 11966.40 نقطة.
وسبق وأن حذر بنك جي بي مورغان من أن تراكم الانهيارات المصرفية الأخيرة بجانب الصدمات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين حول السياسة النقدية لدى البنوك المركزية قد يتسبب بحدوث ظاهرة مينسكي في الأسواق.
ولحظة أو ظاهرة مينسكي هي انهيار مفاجئ وكبير لقيم الأصول بما يمثل نهاية مرحلة نمو دورة في أسواق الائتمان أو النشاط التجاري.
وأشار ماركو كولانوفيتش، رئيس استراتيجية السوق لدى المصرف الأمريكي، إلى زيادة احتمالات حدوث لحظة مينسكي في الأسواق، مبينًا أنه حتى إذا تمكن محافظو البنوك المركزية بنجاح من احتواء العدوى، فإن شروط الائتمان يبدو أنها ستتشدد بسرعة أكبر بسبب الضغوطات من المنظمين والأسواق.
وبحسب شبكة CNBC أضاف: بدأت التصدعات في أساسيات الائتمان في أمريكا في الظهور، كما أن الضغوط الحالية في الأسواق المالية سيكون لها تأثير ملموس على السياسة النقدية لبعض الوقت في المستقبل.