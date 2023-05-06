انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي وإصابة مواطنة وابنتيها

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تسبب انهيار جزء من أرضية الممشى الجديد في حي السويدي في العاصمة الرياض في إصابة ثلاث من النساء.
وأسفر حادث انهيار جزء من أرضية ممشى حي السويدي في إصابة مواطنة وابنتيها وحالتهن مستقرة.
يأتي ذلك فيما لم تصدر أي جهة رسمية تعليقاً على الحادث الذي وقع مساء أمس الجمعة أثناء تنزه عدد من المواطنين والمقيمين.