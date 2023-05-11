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 معظمهم من الأطفال

انهيار جسر مشاة يخلف 27 مُصابًا في فنلندا

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٢ مساءً
انهيار جسر مشاة يخلف 27 مُصابًا في فنلندا
المواطن - فريق التحرير

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أُصيب نحو 27 شخصًا معظمهم من الأطفال في فنلندا بعد انهيار جسر مؤقت للمشاة بالقرب من موقع بناء.

وقالت إدارة الإنقاذ في أوسيما الغربية في إسبو، بالقرب من العاصمة هلسنكي، في بيان لها، اليوم الخميس: “أصيب نحو 27 فتى معظمهم من القاصرين بجروح متفاوتة الخطورة”، بحسب ما ذكرت “فرانس برس”

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