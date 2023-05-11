انهيار جسر مشاة يخلف 27 مُصابًا في فنلندا

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أُصيب نحو 27 شخصًا معظمهم من الأطفال في فنلندا بعد انهيار جسر مؤقت للمشاة بالقرب من موقع بناء.
وقالت إدارة الإنقاذ في أوسيما الغربية في إسبو، بالقرب من العاصمة هلسنكي، في بيان لها، اليوم الخميس: “أصيب نحو 27 فتى معظمهم من القاصرين بجروح متفاوتة الخطورة”، بحسب ما ذكرت “فرانس برس”