Icon

فرنسا: نثمن جهود السعودية وأمريكا للتوصل لاتفاق بشأن أزمة السودان Icon مدني الباحة ينقذ شخصًا سقط من منحدر جبلي Icon فيضانات جامحة تجتاح الصومال بعد موجة جفاف حادة  Icon مواطنان في قبضة الأمن لإشعالهما النار في الغطاء النباتي بعسير Icon حرس الحدود يذّكر بعدم الاقتراب من المنطقة الحدودية Icon مقيمان في قبضة الأمن لترويجهما الشبو بالدمام Icon لقطات لصحراء وادي الدواسر خلال التعامد الأول للشمس في 2023 Icon التوتر بين فرنسا وإيطاليا يزداد حدة Icon الزائر الأبيض يزيد قمم عسير جمالًا Icon تبرعات الحملة السعودية لإغاثة السودان تتخطى 21 مليون ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تأثر سعر الدولار بشدة

انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

واصل الدولار تراجعه مقابل الين واليورو، اليوم الاثنين، بعد انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي وعقب تعليقات لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أشار فيها إلى أنه يفضل إبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة.

وهبط الدولار 0.15 % إلى 137.725 ين في بداية تعاملات الأسبوع، بعد أن قطع يوم الجمعة سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام متراجعًا من أعلى مستوى في ستة أشهر.

قد يهمّك أيضاً
شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز

شباب الرياض يتابعون انطلاق ريانة وعلي نحو الفضاء بفخر واعتزاز

سعود بن عبدالله يعزّي ذوي الشهيد العجلان

سعود بن عبدالله يعزّي ذوي الشهيد العجلان

فيما صعد اليورو 0.14 % إلى 1.08205 دولار، مواصلًا الارتفاع الذي شهده يوم الجمعة من أدنى مستوى في سبعة أسابيع.

قد يهمّك أيضاً
مؤسس أمازون على متن أكبر يخت بالعالم قيمته نصف مليار دولار

مؤسس أمازون على متن أكبر يخت بالعالم قيمته نصف مليار دولار

خالد الفيصل يكرِّم الفائزين بجائزته للغة القرآن الكريم

خالد الفيصل يكرِّم الفائزين بجائزته للغة القرآن الكريم

ترقب الاجتماع

ويترقب المستثمرون الآن اجتماعًا مهمًا بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم الاثنين، لبحث رفع سقف الدين.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين فجأة الجمعة مع انسحاب الجمهوريين من الاجتماع، وعلى الرغم من أن المحادثات استؤنفت في نهاية المطاف، لم يذكر أي من الجانبين إحراز أي تقدم مما أدى إلى انخفاض الدولار.

انهيار مفاجئ في مفاوضات سقف الدين الأمريكي
The U.S. Capitol is seen in Washington, Sunday, May 21, 2023. President Joe Biden planned on Sunday to speak directly with House Speaker Kevin McCarthy, hoping to salvage talks to raise the debt limit that have stalled in recent days while he was abroad at the Group of Seven summit. (AP Photo/Patrick Semansky)

أسعار العملات

وشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، تغيرًا طفيفًا ليصل إلى 103.07 نقطة ويحوم حول أعلى مستوى عند 103.63 نقطة الذي بلغه الأسبوع الماضي، وهذا المستوى سجله آخر مرة في 20 مارس.

من ناحية أخرى، ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2464 دولار، مواصلًا انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي سجله الأسبوع الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي عند 0.6652 دولار، أما النيوزيلندي، فارتفع 0.16 % إلى 0.62855 دولار، وهبط اليوان الصيني إلى 7.0359 مقابل الدولار في التعاملات الخارجية، عائدا نحو أدنى مستوى في ستة أشهر والذي بلغه يوم الجمعة عند 7.0750.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار