باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي

حقق الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان فوزًا مهمًّا على فريق أوكسير بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

باريس سان جيرمان ضد أوكسير

ونجح النجم كيليان مبابي في إحراز هدفين خلال الدقيقتين السادسة والثامنة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب لاسين سينايوكو الفارق محرزًا الهدف الأول لنادي أوكسير في الدقيقة الـ51.

وبعد المباراة، أصبح رصيد البي إس جي 84 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نادي أوكسير عند 34 نقطة في المركز الـ16.