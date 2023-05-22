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بعد الفوز على أوكسير

باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٦ صباحاً
باريس سان جيرمان يقترب من حسم لقب الدوري الفرنسي
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان فوزًا مهمًّا على فريق أوكسير بثنائية لهدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ36 من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

باريس سان جيرمان ضد أوكسير

ونجح النجم كيليان مبابي في إحراز هدفين خلال الدقيقتين السادسة والثامنة من عمر الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، قلص اللاعب لاسين سينايوكو الفارق محرزًا الهدف الأول لنادي أوكسير في الدقيقة الـ51.

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وبعد المباراة، أصبح رصيد البي إس جي 84 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد نادي أوكسير عند 34 نقطة في المركز الـ16.

باريس سان جيرمان - ماركينيوس

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