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تم إحالته إلى النيابة العامة

باكستاني في قبضة الأمن لترويج الشبو بجدة

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
باكستاني في قبضة الأمن لترويج الشبو بجدة
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة، لترويجه (10.1) كيلو جرامات من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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