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إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصاً من المبنى

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم بناية في سيدني بأستراليا

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٤ صباحاً
بالفيديو.. حريق هائل يلتهم بناية في سيدني بأستراليا
المواطن - فريق التحرير

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اندلع صباح اليوم الخميس، حريق هائل في مبنى في منطقة Surry Hills وسط سيدني بأستراليا، فيما عملت فرق الإطفاء والدفاع المدني على إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصاً من المبنى.

ووثقت صور ومقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب الضخمة من المبنى، الذي يقع قرب أكثر محطات القطارات ازدحاما في سيدني، فيما انتشرت سحب الدخان فوق المدينة.

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فرق الإنقاذ تباشر الحادث

وعلى الفور، حضرت فرق الإنقاذ إلى موقع الحريق، وعملت على إجلاء الأشخاص المتواجدين في المبنى الذي يقع بين عشرات الأبراج الشاهقة، فيما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق المستعر.

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وأغلقت الشرطة عدداً من الطرقات المحيطة بموقع الحريق، وطلبت من سائقي السيارات تجنب المنطقة، وبحسب المعلومات المتاحة، فإن سقف المبنى تدمر بشكل كامل، وهناك مخاوف بين العمال في المنطقة من أن الحريق سينتشر إلى المباني المحيطة.

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