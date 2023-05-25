وصول الفوج الأول من حجاج جنوب أفريقيا بالفيديو.. حريق هائل يلتهم بناية في سيدني بأستراليا اليوم.. آخر موعد للاعتراض على حركة النقل الخارجي والنتائج الأحد عمومية السعودي الفرنسي تقر توزيع 901 مليون ريال أرباحاً نقدية وظائف بـ الإدارة العامة لصحة السجون في عدة تخصصات انخفاض صادرات النفط السعودية 26.5% إلى 83.1 مليار ريال في مارس خبير إرشاد نفسي: إبلاغ الأسرة عن ابنها المدمن أسرع طرق العلاج مشاهد لجريان سيل طيب مع وادي قرن شمال الطائف لقطات ساحرة لتدفق الشلالات بروضة الهضب شرق رنيه وظائف بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة
اندلع صباح اليوم الخميس، حريق هائل في مبنى في منطقة Surry Hills وسط سيدني بأستراليا، فيما عملت فرق الإطفاء والدفاع المدني على إجلاء ما لا يقل عن 50 شخصاً من المبنى.
ووثقت صور ومقاطع مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد ألسنة اللهب الضخمة من المبنى، الذي يقع قرب أكثر محطات القطارات ازدحاما في سيدني، فيما انتشرت سحب الدخان فوق المدينة.
وعلى الفور، حضرت فرق الإنقاذ إلى موقع الحريق، وعملت على إجلاء الأشخاص المتواجدين في المبنى الذي يقع بين عشرات الأبراج الشاهقة، فيما لا تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماد الحريق المستعر.
وأغلقت الشرطة عدداً من الطرقات المحيطة بموقع الحريق، وطلبت من سائقي السيارات تجنب المنطقة، وبحسب المعلومات المتاحة، فإن سقف المبنى تدمر بشكل كامل، وهناك مخاوف بين العمال في المنطقة من أن الحريق سينتشر إلى المباني المحيطة.